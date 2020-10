트럼프 확진 후 "잘 지낸다"…증상 경미·군병원서 업무(종합)

미열과 기침·코막힘 증상…"부통령에 권력 이양한 적 없어"

[아시아경제 조유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 이후 경미한 증상을 보이고 있지만 예방적 조치를 위해 군병원에 며칠간 입원한다고 백악관이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 군병원 입원을 위해 이동하던 중 백악관 공동취재단을 향해 엄지손가락을 치켜들었으나 문답을 위해 멈춰서지는 않았다. 트럼프 대통령은 감색 양복에 푸른색 넥타이를 매고 검은색 마스크를 쓴 모습이었다.

트럼프 대통령은 별도로 트윗에 올린 영상 메시지에서 "많은 지지를 보내주신 이들에게 감사를 드린다"며 "나는 잘 지내고 있다고 생각한다"고 말했다.

케일리 매커내니 백악관 대변인은 성명을 통해 "트럼프 대통령은 가벼운 증상을 보이고 있으나 예방적 조처와 의료진의 권고에 따라 며칠간 월터 리드 (병원)에서 업무를 볼 할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 만일의 상황을 대비해 마이크 펜스 부통령에게 권력을 한시적으로 이양할 수도 있다는 항간의 관측에 대해 백악관 관계자는 "그런 적이 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 트윗을 통해 자신과 부인 멜라니아 트럼프 여사의 코로나19 확진 사실을 알린 뒤 백악관 관저에 머물렀다.

숀 콘리 대통령 주치의는 오후 배포한 자료에서 "트럼프 대통령이 피로감이 남아 있지만 양호한 상태에 있다"며 예방적 조처로 리제네론사(社)의 항체 약물과 아연, 비타민 D, 멜라토닌, 아스피린 등을 복용했다고 밝혔다.

리제네론은 생명공학 회사로, 현재 코로나19 항체약물에 대한 3상 임상시험을 진행하고 있다고 CNN방송은 설명했다.

워싱턴포스트는 당국자를 인용해 대통령의 상태가 이날 나빠졌고, 미열과 기침, 코막힘 증상을 겪고 있다고 보도했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr