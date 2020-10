[아시아경제 장세희 기자]마이크 펜스 미국 부통령이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사에서 음성 판정을 받았다고 AP·로이터통신 등이 보도했다.

로이터통신은 2일(현지시간) 부통령실 대변인을 인용, 펜스 부통령과 아내가 음성 판정을 받았고 건강이 좋은 상태라고 전했다.

권력 승계 서열 1위였던 펜스 부통령이 음성 판정을 받으면서 다행히 백악관 방역망 구멍에 대한 비판은 면했다.

한편 도널드 트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사가 확진 판정을 받았다.

