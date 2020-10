[아시아경제 이현우 기자] 미국 민주당 대선후보인 조 바이든 전 부통령이 트위터를 통해 미국 내 한인들과 커뮤니티에 보내는 한글 추석 인사를 보냈다.

바이든 전 부통령은 1일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 "질(부인인 질 바이든여사)과 우리 식구 전체를 대신해 한국계 미국인 공동체에 행복한 추석을 기원하고 싶다"고 말했다. 그는 "명절 축제가 웃음, 기쁨, 풍성하고 맛있는 음식으로 가득하길 기원한다"며 마지막에 한글로 "행복한 한가위 보내세요!"라며 인사를 마무리했다.

바이든 전 부통령은 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 입성을 두고 오는 11월 3일 대통령 선거를 치른다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr