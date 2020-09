귀뚜라미, 배우 지진희 모델 '친환경 보일러' 공개

'거꾸로 뉴 콘덴싱 프리미엄 가스 보일러' 신제품 광고영상



[아시아경제 김대섭 기자] 귀뚜라미는 배우 지진희가 참여한 친환경 보일러 광고영상을 통해 다음달 출시 예정인 신제품을 공개한다고 28일 밝혔다.

이번 친환경 보일러 광고영상에서는 '거꾸로 뉴 콘덴싱 프리미엄 가스 보일러' 신제품을 최초 공개한다. 귀뚜라미의 콘덴싱 보일러가 우수하다는 점을 소비자들에게 전달하고 정부, 지방자치단체와 함께 추진 중인 '저녹스(低NOx) 보일러 지원 사업'을 소개하는 등 핵심 메시지를 담았다.

귀뚜라미는 지난해에도 저녹스 보일러 지원 사업을 널리 알리기 위해 배우 지진희를 광고모델로 한 캠페인 광고영상을 만들어 선보였다. 올해 광고모델 계약을 연장하고 새로운 캠페인을 전개해 나갈 예정이다.

귀뚜라미 관계자는 "배우 지진희가 가지고 있는 특유의 따뜻함, 안정감, 신뢰감 등이 귀뚜라미가 소비자들에게 전달하고자 하는 가치와 잘 부합한다고 생각해 모델 계약을 연장하기로 했다"며 "이번 광고영상은 친환경 보일러에 대한 소비자들의 관심을 높이는 것은 물론 코로나19로 실내 생활이 늘어남에 따라 최고급 프리미엄 친환경 보일러로 쾌적하고 안전한 겨울을 보낼 것을 제안하는 데 방점을 뒀다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr