[종합]개천절 '드라이브 스루 집회' 주장에…주호영 "그들 권리 아니겠나"

"방역 방해 여부 판단해야 할 것"

김진태 "이번 광화문 집회, 드라이브 스루 방식으로"

민경욱 "드라이브 스루 막는 독재국가 없어"

문 대통령 "우리 사회 위험 빠트리면 관용 없을 것"

[아시아경제 임주형 기자] 일부 보수 인사들이 서울 광화문에서 '드라이브 스루' 방식으로 집회를 하면 어떻겠냐는 제안을 한 가운데, 주호영 국민의힘 원내대표는 "교통과 방역에 방해되지 않는다면 그 사람들의 권리 아니겠나"라고 말했다.

주 원내대표는 22일 오후 기자 회견에서 드라이브 스루 방식 광화문 집회에 대한 의견을 묻자 "법이 허용하고 방역에 방해가 되는지 아닌지 판단해야 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

같은 당 김진태 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이번 광화문 집회는 드라이브 스루 방식이 좋겠다"며 "정권이 방역실패 책임을 광화문 애국 세력에게 뒤집어씌우는 마당에 또다시 종전 방식을 고집해 먹잇감이 될 필요는 없다"고 주장했다.

이어 "이것도 금지한다면 코미디"라며 "내 차 안에 나 혼자 있는데 코로나와 아무 상관 없다"고 덧붙였다.

앞서 전날(21일) 민경욱 전 의원도 드라이브 스루 방식 집회를 주장했다. 또 경찰이 차량 시위에 대해 '10대 이상' 모이지 않도록 한 것에 대해 "아예 주차장에도 9대 이상 주차를 금지하지 그러나"라며 "전세계적으로 드라이브 스루를 막는 독재국가는 없다"라고 불만을 토로하기도 했다.

두 전 의원은 경찰이 집회 금지를 통보한 데다, 여당은 물론 야당에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려로 집회 자제를 호소하고 나서자 이에 대한 대안으로 드라이브 스루 방식을 제안한 것으로 보인다.

문재인 대통령은 22일 청와대에서 주재한 국무회의에서 보수단체 주도로 열리는 개천절 집회에 대해 "우리 사회를 또다시 위험에 빠트린다면 어떤 관용도 기대할 수 없을 것"이라고 경고했다.

문 대통령은 이날 "정부는 국민을 보호할 책무를 다할 것이다. 여전히 불법 집회 강행을 계획하시는 분들이 있다면 부디 자제해 주실 것을 당부한다"며 "국민들께서도 힘을 모아주시기 바란다. 어떤 상황에서도 방역수칙은 생명줄이며 서로의 안전망"이라고 강조했다.

앞서 문 대통령은 지난달 서울 성북구 사랑제일교회 등이 참여한 광복절 집회로 인해 수도권 코로나19 감염이 확산하자, 방역 방해 행위에 대해 "공동체를 해치는 반사회적 범죄"로 규정하며 "공권력이 살아있다는 것을 국민들에게 꼭 보여줄 것"이라고 강하게 비판한 바 있다.

야당에서도 대규모 집회를 자제해 달라는 호소가 이어진 바 있다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 지난달 10일 국회에서 열린 당 비대위 회의에서 "지금은 온 국민이 일치단결해 코로나19를 극복하느냐, 아니면 무너져내리고 마느냐 가늠하는 절체절명의 시기"라며 "당장 내일을 알 수 없는 이 순간, 여러분이 집회를 미루고 이웃과 국민과 함께 해주시길 두손 모아 부탁드린다"고 호소했다.

그러면서 "온 국민의 머리에 깊숙하게 각인된 이 정권의 반칙과 국정 파탄의 기억은 지워도 지워질리 없다"며 "여러분의 절제 있는 분노가 더 많은 호응과 지지를 받아 국민 속에서 이어갈 것"이라고 강조했다.

이런 가운데 지난달 15일 광복절 기념 광화문 집회를 주최했던 '8·15 집회 참가자 국민비상대책위원회'(8·15 비대위)는 다음달 3일 개천절에도 광화문 광장에서 집회를 강행하겠다는 의지를 피력했다.

지난 16일 오후 2시 8·15 비대위에 소속된 자유민주국민운동 등 보수단체는 서울 종로경찰서 앞에서 기자회견을 열고 "깨천절 광화문광장을 이용하기 위한 집회신고서를 제출한다"고 밝혔다.

그러면서 "자유민주주의 국가에서 집회 신고에 일괄 금지통고를 하는 것은 도저히 용납할 수 없다"며 "헌법에서 집회 결사의 자유를 보장하고 있기 때문에 정부가 법을 위반하는 것"이라고 주장했다.

다만 코로나19 방역에는 최대한 협조하겠다고 밝혔다. 이들은 "우리는 자유에 따른 책임을 인식해 집회 과정에서 방역에 협조하고 노력할 것"이라며 "전원 2m 거리를 유지하고 마스크를 착용할 방침"이라고 했다.

