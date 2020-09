김근식 "文, 청와대 회의에 굳이 추 장관 대동…젊은이들 무시"

[아시아경제 김영은 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장 김근식 경남대 교수는 21일 문재인 대통령이 청와대 회의에 추미애 법무부 장관과 함께 입장한 것을 두고 "공정을 팽개치는 상징적인 모습"이라고 비판했다.

이날 문재인 대통령은 청와대에서 열린 제 2차 국정원·검찰·경찰 개혁 전략회의에서 추미애 법무부 장관과 함께 등장했다.

이에 대해 김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "민심과 동떨어진 청년의날 공정발언에 이어, 오늘은 청와대 회의에 굳이 추 장관을 대동해서 등장하시네요"라고 말했다.

이어 "다른 참석자들 모두 5분전 입장해서 착석했는데 왜 하필 추 장관만 대동 입장 하면서까지 티를 내는 이유는 무엇일까요?"라고 의문을 제기했다.

김 교수는 또한 "현직 법무장관의 엄마찬스로 대한민국 젊은이들의 분노와 좌절이 극에 달해 있는데도, 청와대 공식회의에 그 법무장관을 감사고 옹호하는 모습을 일부러 보이는 것은 젊은이들과 국민들을 대놓고 무시하는 것"이라며 거듭 비판했다.

이어 "자기진영 옹호와 제편 감싸기에만 집착하지 말고 국민 눈높이에서 민심을 겸허하게 수용하십시오. 제발 부탁드립니다. 대통령님"이라고 했다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr