논란에도 수정없이…통신비 2만원 지급

[아시아경제 전진영 기자] 정치권 안팎으로 '전 국민 통신비 2만원 지급' 논란이 이는 가운데 더불어민주당과 정부는 당초 방침대로 통신비를 지원하겠다는 입장을 재차 강조했다. 야당을 중심으로 한 반대 의견을 일축한 것이다.

최인호 민주당 수석대변인은 13일 오후 비공개 간담회가 끝난 뒤 기자들과 만나 "이미 당정간 협의해서 결정이 났다"며 "이미 국회로 제출됐지 않느냐. 오늘은 그와 관련해서 일체 논의가 없었다. 논의할 사안이 아니었다"고 밝혔다. 앞서 이날 이낙연 민주당 대표는 비공개로 최고위원 간담회를 소집했다. 공식일정에 없었던 소집인 만큼 간담회에서 '통신비 2만원' 문제가 논의될 가능성이 클 것으로 관측됐다.

청와대도 힘을 실었다. 이호승 청와대 경제수석은 14일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 진행한 인터뷰에서 "한 가족에 중학생 이상이 3명, 4명 된다면 6만 원, 8만 원 정도 통신비 절감액이 생기는 거 아닌가"라며 "그만큼이 통장에는 남아 무의미하게 증발해버리는 금액이 아니지 않느냐"고 말했다. 이 수석은 "통신비를 매달 내야 되는 일반 국민들 입장에서 보면 그 금액이 무의미하다고 얘기하는 건 선뜻 이해가 되지 않는다"고 지적했다.

그러나 정치권 안팎으로는 계속해서 비판의 목소리가 나온다. 야당은 거센 반대를 이어가고 있다. 국회 예산결산특별위원회 야당 간사를 맡고 있는 추경호 국민의힘 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "무차별 선심성 예산편성"이라고 지적했다.

안철수 국민의당 대표도 이날 최고위원회의에서"무차별적인 2만원 통신비 지원계획이 결국 강행될 것 같다"면서 "9000억 원에 달하는 통신비 지원 예산은 긴급생계 지원으로 돌려야한다"고 주장했다.

여당 내부에서도 재논의가 필요하다는 의견이 제기됐다. 차기 대권주자로 꼽히는 이재명 경기지사에 이어 친문(친문재인) 핵심으로 불리는 김경수 경남지사도 반대의견을 냈다. 이 지사가 지난 10일 "통신비 2만원 지급은 승수효과가 없다"고 지적한데 이어 일 김 지사도 지난 12일 "통신비 2만원 지급예산으로 전국에 무료 와이파이망 확대 사업에 투자할 것을 제안한다"고 밝혔다.

