을왕리 만취운전자 오늘 구속여부 결정

[아시아경제 조성필 기자] 인천 을왕리해수욕장 인근에서 배달을 하던 50대 치킨집 사장을 치어 숨지게 한 음주 운전자의 구속 여부가 14일 결정된다.

인천지방법원 이원중 영장전담 부장판사는 이날 오후 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의를 받는 A(33)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속 필요성을 심리한다. 영장 발부 여부는 이르면 이날 늦은 오후께 결정될 것으로 보인다.

A씨는 지난 9일 0시55분께 인천시 중구 을왕동 한 편도 2차로에서 술에 취해 자신의 벤츠 승용차를 운전하다가 중앙선을 침범, 반대편에서 치킨 배달 오토바이를 몰던 B(54)씨를 들이받아 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08%)을 넘어선 0.1% 이상이었던 것으로 조사됐다.

A씨는 시민단체로부터 살인 등 혐의로도 고발된 상태다. 시민단체 서민민생대책위원회는 이날 A씨 등을 살인과 종범 혐의로 수사해달라는 고발장을 경찰청에 체출했다. 이 단체는 고발장에서 "A씨가 살인에 대한 고의성이 다분히 있었다고 판단된다"며 "동행자 또한 음주운전을 방조했기에 국민 정서를 고려해 A씨에 버금가는 처벌을 받아야 한다"고 주장했다.

한편 B씨의 딸이 이달 10일 운전자 처벌을 요구하며 청와대 국민청원 게시판에 올린 글은 나흘만인 이날 오전 10시30분 기준 55만4000여명이 동의했다. 그는 이 글에서 "7남매 중 막내인 아버지가 죽었고 제 가족은 한순간에 파탄 났다"며 "일평생 단 한 번도 열심히 안 사신 적 없는 아버지를 위해 살인자가 법을 악용해 빠져나가지 않게 부탁드린다"고 호소했다.

