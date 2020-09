엔비디아 ARM인수·화웨이 반도체 영끌, 반도체 시장 '요동'

엔비디아 ARM인수하면서 반도체 공룡 탄생

화웨이 제재 막바지 집중 매수에 한국 반도체 수출 급증

삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들 대안 마련 고심

[아시아경제 이창환 기자, 이동우 기자] 미국의 그래픽처리장치(GPU)회사 엔비디아가 영국 반도체 설계회사 ARM을 인수하면서 반도체업계를 뒤흔들 공룡이 탄생했다. 세계 최대 GPU회사인 엔비디아가 세계적인 반도체 설계회사를 인수하며 설계부터 GPU까지 모두 아우르는 포트폴리오를 갖추게 됐기 때문이다.

이에 따라 ARM에 반도체 설계를 의존하는 삼성전자와 SK하이닉스의 경영 리스크도 커졌다. 미국의 화웨이 제재로 반도체업계가 위기를 겪는 상황에서 엔비디아 리스크까지 생기면서 글로벌 반도체업계가 요동치고 있다.

엔비디아는 13일(현지시간) 소프트뱅크그룹(회장 손정의)의 ARM홀딩스를 400억달러(약 47조4000억원)에 인수한다고 밝혔다. 이는 반도체업계 사상 가장 큰 인수합병(M&A) 금액이다.

이번 인수로 엔비디아는 주력인 GPU는 물론 인공지능(AI) 반도체와 설계까지 아우르게 됐다. 여러 분야에 막강한 영향력을 행사하게 되면서 독과점 논란도 있을 것으로 전망된다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 우리 기업들에도 부정적인 영향을 줄 수밖에 없다. 엔비디아가 ARM을 통해 경쟁사와 반도체 설계 라이선스 계약을 맺으면 특허를 이용해 경쟁 우위에 설 수 있기 때문이다.

세계 대부분의 반도체기업이 ARM의 기술을 가져다 반도체를 만든다. 엔비디아가 ARM을 인수하면서 ARM의 반도체 설계를 더 이상 팔지 않고 독점 사용하려 할 수도 있다. 실제 엔비디아는 2014년 삼성이 특허권을 침해했다며 미국 국제무역위원회(ITC)에 제소한 바 있다.

설상가상 하루 앞으로 다가온 화웨이 리스크는 우리 기업들이 당장 풀어야 할 숙제다. 관세청에 따르면 이달 1~10일 우리나라의 반도체 수출은 전월 동기 대비 43.2% 증가했다. 지난달 반도체 수출이 전월 대비 2.8% 늘어난 것에 비해 큰 폭으로 뛰었다.

화웨이가 미국의 제재를 앞두고 반도체 주문량을 급격히 늘린 영향이 컸다. 화웨이는 우리나라뿐 아니라 대만에서도 사재기를 하고 있다. 지난달 대만의 대중국 수출액은 144억5700만달러로 전월 대비 22.9% 늘어난 사상 최고치였다. 현재 화웨이는 6개월 이상 버틸 수 있을 만큼 부품을 확보한 것으로 전해진다.

반도체업계 관계자는 "화웨이가 미국의 강력한 제재를 앞두고 재고를 늘리기 위해 주문량을 급격히 늘렸다"며 "우리 업체들도 오늘까지도 라인을 풀가동하며 막바지 물량을 대기 위해 노력하는 중"이라고 말했다.

문제는 15일 이후다. 주요 고객사 중 하나인 화웨이를 미국 제재로 사실상 잃게 되면서 우리 기업들은 이를 대체할 다른 고객사를 찾거나 신사업 규모를 키우는 등 대안을 마련해야 한다.

박재근 반도체디스플레이학회장은 "화웨이가 대규모 물량 확보에 나서면서 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 3분기 메모리 실적은 매출이 오를 것"이라면서도 "다만 내년 상반기에는 삼성전자의 낸드와 하이닉스의 D램 매출이 일시적으로 주춤할 것"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr