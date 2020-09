이화여대, 제19회 대학원 전공 박람회 15·16일 개최

[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교는 2학기를 맞아 제19회 대학원 페어(FAIR) 전공 박람회'를 15~16일 개최한다고 11일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면 온라인 일대일 상담으로만 진행된다. 이번 박람회는 우수 대학원생 유치와 학부생 진로 탐색 기회를 제공하기 위한 프로그램이다. 진학하고 싶은 대학원 전공 교수와 일대일 상담이 가능하다. 이화여대 일반대학원, 국제대학원, 통역번역대학원, 경영전문대학원, 사회복지대학원, 신학대학원, 정책과학대학원, 공연예술대학원, 임상바이오헬스대학원, 외국어교육특수대학원 등 10개 대학원, 81개 학과(전공)가 참여해 온라인 화상 프로그램 '줌'을 통해 상담이 진행된다. 참여 방법은 대학 및 대학원 홈페이지 공지사항에 게시되어 있는 상담시간표를 보고 관심 있는 대학원 학과의 상담 시간에 줌 URL을 통해 접속, 상담을 받으면 된다. 상담 참여 학생들에게는 소정의 기념품도 제공된다.

