태풍 ‘하이선’ 역대급 위력으로 북상 … 열차 운행 중단 속출

경부·경전·동해·중앙·영동·경북선 6개 노선 7일 첫차부터 중단 또는 조정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 역대급 위력으로 북상 중인 제10호 태풍 ‘하이선’으로 인해 부산시내를 가로지르는 동해선 부전~일광 노선 등이 7일 오전 5시 30분 첫 열차부터 운행 중단된다.

6일 한국철도공사에 따르면 경부·경전·동해·중앙·영동·경북선 등 6개 노선 열차가 7일 첫차부터 태풍이 지날 때까지 중단하거나 일부 조정됐다.

경부선은 동대구∼부산 구간, 경전선은 마산~진주 구간에서 KTX, 새마을호, 무궁화호 등 모든 열차 운행이 중지된다. 서울∼동대구 간만 운행한다.

동해선은 부전∼일광 구간 전동열차 운행을 전면 중지한다.

영동선과 경북선은 전 구간 운행을 중지하고, 태백선과 중앙선은 청량리∼제천 구간만 운행한다.

고속철도 경부선과 호남선 KTX는 정상 운행되지만, 강풍 상황에 따라 일시 중단 되거나 속도 제한으로 서행할 수 있다.

철도공사 측은 “태풍 이동 상황에 따라 이들 노선과 열차 외에도 운행이 조정되거나 서행으로 열차가 지연될 수 있다”고 밝혔다.

열차 이용 승객은 코레일톡이나 고객센터, 홈페이지에서 열차 운행 상황을 확인해야 한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr