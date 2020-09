식음료업계, 사회적 거리두기에 "SNS 이벤트만이 살 길"

코로나19 재확산에 SNS 이벤트 강화하며 고객 소통 나서

[아시아경제 최신혜 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 사회적 거리두기 2.5단계가 시행 중인 가운데, 식음료업계가 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트 강화에 나섰다. 오프라인 행사가 불가능한 상황에서 자사 제품을 체험할 수 있는 기회도 제공하고, 소비자들과 지속적인 소통을 이어가려는 노력이다. 특히 기업 공식 SNS 채널에 올라온 영상을 공유하거나, 댓글을 남기는 방식으로 간단히 참여할 수 있어 기존에 SNS를 활발하게 이용하는 젊은층은 물론 폭넓은 소비자들이 적극적으로 참여하고 있다.

5일 유제품 전문기업 푸르밀은 특허유산균을 담은 장건강 기능성 발효유 '프로바이오'의 신규 광고 론칭을 기념해 오는 9일까지 '프로바이오 광고 공유 이벤트'를 진행 중이라고 밝혔다. 푸르밀 페이스북에 '좋아요'를 누르고 프로바이오 광고 영상을 시청한 후, 개인 SNS에 공유하고 친구를 소환해 프로바이오를 소개하고 '공유완료' 댓글을 남기면 참여 완료된다. 이 때 '#푸르밀 #프로바이오 #프로생존러 #하지원' 해시태그를 함께 넣으면 당첨 확률이 더욱 높아진다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 프로바이오 1박스, 마트 상품권 등 풍성한 경품을 제공한다.

푸르밀 관계자는 “참여 방법도 간단하고 제품을 직접 체험해볼 수 있는 기회라 벌써 수 백명이 넘는 인원이 참여하는 등 고객 반응이 좋다”고 말했다.

대상 청정원은 오는 15일까지 청정원 홈페이지를 통해 '두 번 달여 더 진한 진간장' 응원 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 청정원 '햇살담은 두 번 달여 더 진한 진간장' 리뉴얼 출시를 기념해 기획됐다. 출산, 사업, 입시 등 '두 번째 도전'에 관련된 사연이 있다면 누구나 응모 가능하다. 이벤트 기간 동안 청정원 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 '사연 응모하기' 버튼을 눌러 사연을 작성해 제출하면 된다. 추첨을 통해 선정된 222명에게는 ▲청정원 '햇살담은 두 번 달여 더 진한 진간장 골드' ▲대상웰라이프 '비타민 B컴파운드C' 등으로 구성된 '찐한 응원키트'를 제공한다.

오리온은 다음달 15일까지 총 8주간에 걸쳐 퀴즈를 맞히면 ‘오리온 제주용암수’, 과자선물세트 및 제주도 왕복항공권과 렌터카 이용권 등을 제공하는 ‘8주간의 경품 대잔치’ 이벤트를 실시한다.

이벤트 참여 방법은 지역마트 등 오프라인 매장에서 프리미엄 미네랄워터 ‘오리온 제주용암수’를 구매 후 제품 병에 부착된 넥택이나 팩에 부착된 스티커의 QR코드에 접속해 미네랄, 수원지 등 오리온 제주용암수 제품 특징과 관련한 퀴즈를 풀면 된다. 매주마다 1등 3명에게는 오리온 과자선물세트 5박스와 오리온 제주용암수 10팩을, 2등 20명에게는 오리온 제주용암수의 미네랄을 측정해볼 수 있는 미네랄측정기와 오리온 제주용암수 5팩을 증정한다. 8주간 5문제 이상을 맞힌 참가자들 중 추첨을 통해 제주왕복항공권 2매와 렌터카 48시간 이용권도 제공한다. 자세한 사항은 인스타그램, 페이스북 등 오리온 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

오리온은 제주용암수 오리온 별자리 담기 챌린지 이벤트도 함께 진행한다. 어두운 곳에서 불을 끈 뒤 제주용암수 병을 후레쉬에 비춰 밝게 빛나는 제품 사진을 촬영하고 개인 인스타그램 계정에 필수 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 4주간 총 53명에게 미네랄측정기, 과자선물세트, 오리온 제주용암수 등 다양한 경품을 제공할 계획이다.

농심켈로그는 공식 인스타그램 통합 채널을 개설하고, 이를 기념해 오는 11일까지 기념 이벤트를 진행한다. 농심켈로그 공식 인스타그램 채널을 팔로우하고 오픈 축하 댓글을 남기면 된다. 친구 소환을 많이 하는 이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 켈로그 캐릭터 접시와 머그컵 등의 굿즈를 제공한다. 더불어 켈로그 인기 제품 10종을 담은 종합 선물세트도 마련됐다. 농심켈로그는 앞으로 해당 채널을 통해 신제품 출시 소식과 시리얼 레시피 등 다양한 콘텐츠를 제공할 예정이다.

