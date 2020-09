[아시아경제 구채은 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자가 나흘째 500~600명대를 기록했다.

현지 공영방송 NHK의 집계에 따르면 4일 오후 8시 30분까지 일본 전역에서 587명의 코로나19 확진자가 새로 확인됐다. 이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 7만1705명으로 늘었다. 이달 들어 일본의 하루 확진자는 1일 633명, 2일 596명, 3일 659명으로 하루 평균 1천명 수준이었던 지난달에 비해 감소했다.

지역별 신규 확진자 수는 도쿄도 136명, 가나가와현 108명, 오사카부 74명, 오키나와현 28명이었다.오키나와현은 코로나19 신규 확진자가 감소세를 보임에 따라 오는 5일부터 독자적으로 선언했던 긴급사태를 해제했다.

