한국판 뉴딜 위해 KEIT-IITP 손잡았다

ICT-산업기술간 R&D 협력체계 구축 위한 MOU 체결

[아시아경제 문채석 기자]한국산업기술평가관리원(KEIT)은 정보통신기획평가원(IITP)과 4일 대한상공회의소에서 정보통신기술(ICT)·산업기술 융합 R&D사업 연계·협력을 위한 업무협약(MOU)을 4일 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU는 한국판 뉴딜 사업의 차질없는 이행을 위해 IITP와 KEIT의 산업기술 R&D사업 간 뉴딜 관련 이슈를 공유하고 상호 협력체계를 구축하기 위해 추진됐다.

두 기관은 이를 위해 ▲ICT R&D와 산업기술 R&D 간 융합 사업·과제 발굴 ▲인프라 공유 및 인력교류 ▲한국판 뉴딜 추진을 위한 제도 및 규제 개선 방안 마련 등 ICT-산업기술 R&D사업의 연계를 통해 R&D 성과를 지속적으로 확보해 나갈 계획이다.

정양효 KEIT 원장은 “KEIT-IITP MOU 체결은 융합 R&D의 본격적인 시작점이 될 것”이라며, “향후 디지털 뉴딜 관련 산업기술 R&D의 적극적인 추진이 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr