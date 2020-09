[아시아경제 최동현 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 예상치를 소폭 웃돌았다.

3일(현지시간) 블룸버그에 따르면 유로존의 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 50.5로 예비치 50.1을 웃돌았다. 유로존의 7월 서비스업 PMI는 54.7이었다.

독일의 8월 서비스업 PMI 확정치는 52.5로 예비치 50.8을 상회했다. 독일의 7월 서비스업 PMI는 55.6이었다.

영국의 8월 서비스업 PMI 확정치는 58.8로 예비치 60.1을 소폭 밑돌았다. 영국의 7월 서비스업 PMI는 56.5였다.

