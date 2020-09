[신간 안내] <4차산업 미국 주식에 투자하라> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆4차산업 미국 주식에 투자하라= 방대한 데이터를 분석해 4차 산업 주식 투자 방법을 정리했다. 책은 3부로 나뉘어있다. 1부는 4차 산업혁명이 무엇이며 어떤 기술이 있으며, 연관 산업과 기업은 무엇인지 설명한다. 2부에서는 4차 산업혁명을 이끌고 있는 미국의 1등 기업을 소개한다. 3부에서는 주목해야 할 해외 주식들을 소개한다.(조용준 지음/한스미디어)

◆한달 공부 데이터 분석= 기업 실무 현장에서 바로 활용할 수 있는 데이터 분석 방법을 설명해준다. 시장 분석부터 수요 예측, 정적 재고 분석, 노동 생산성, 비용 생산성, 빅데이터 분석 등 다양한 데이터 분석으로 경영을 어떻게 혁신하고 상품과 기업의 가치를 어떻게 높일 수 있는지 설명해준다. 하루에 한 강의씩, 한 달 안에 끝낼 수 있도록 28강으로 나눠 설명한다.(전익진 지음/디스커버리미디어)

◆이제 말이 아닌 글로 팔아라= 상품과 서비스를 팔기 위한 글쓰기 방법을 알려준다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 고객들을 만나기는 어려워졌다. 이에 고객의 마음을 훔치는 글쓰기 방법의 중요성이 커졌다. 한 줄 카피 쓰는 법, 기획서 작성법 등 실질적이리고 실용적인 글쓰기 방법을 담았다.(이수민 지음/갈매나무)

