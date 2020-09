"존경한다" 文대통령 격려에…간호사들 "있는 인력부터 지켜달라"

文 대통령 "파업 속 현장 지키는 간호사들께 감사"

간호사 단체 "현장 목소리 들어달라"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령이 간호사들에게 "장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들겠냐"라며 위로의 메시지를 보낸 가운데 2일 간호사 단체들은 "열악한 근무 환경이 의사들의 집단행동으로 생긴 게 아니다"라며 근본적인 대안을 촉구했다.

'젊은 간호사회'는 이날 공식 페이스북에 올린 글에서 문 대통령을 향해 "간호사의 노고를 알아주심에 감사드린다"면서도 "(간호사들의) 열악한 근무, 가중된 근무환경, 감정노동이 의사들의 집단행동으로 갑자기 생긴 것이 아니다"고 했다.

이들은 "의료인력이 절실히 필요하다면 현재 있는 의료인력부터 확실히 지켜달라"면서 "간호사들의 어려움을 줄이는 방법은 간호대 증원, 지역간호사제가 아니다"라고 강조했다. 이어 "간호협회가 아닌 진짜 간호사 목소리를 들어달라"고 호소했다.

'행동하는 간호사회'도 같은 날 '말로만 간호사 처우개선은 이제 그만. 실행계획과 재정을 마련하라'는 제목의 입장문을 냈다.

이들은 "의료현장에서는 의사들의 부재로 혼란이 생기고 있지만, 간호사들에게 이 혼란은 새롭지 않다"면서 "코로나19 이전에도, 의사 단체행동 전에도 간호사들은 의료인력 부족과 과중한 업무량에 시달렸다"고 했다.

이어 "문 대통령의 글이 또 다른 형태의 '덕분에 챌린지'가 아니길 바란다"며 "간호사들이 지속 가능하게 일할 수 있도록 안전한 환경 조성, 열악한 급여체계 개선, 구체적인 교육제도와 재정을 마련하는 등의 정책을 시행하고 각 병원에 법적으로 강제해야 한다"고 강조했다.

끝으로 이들은 "문 대통령의 약속이 공염불에 그치지 않으려면, 정부는 코로나19 재난 상황에서 시급한 것들을 현장 간호사의 눈으로 함께 확충해 나가야 한다"고 주장했다.

앞서 문 대통령은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 간호사들에게 "전공의 등 의사들이 떠난 의료 현장을 묵묵히 지키고 있는 간호사분들을 위로하며 그 헌신과 노고에 깊은 감사와 존경의 마음을 드린다"고 했다.

문 대통령은 "여기에 더해 진료 공백으로 환자들의 불편이 커지면서 비난과 폭언도 감당해야 하는 상황이라고 한다. 열악한 근무환경과 가중된 업무 부담, 감정노동까지 시달려야 하는 간호사분들을 생각하니 매우 안타까운 심정"이라고 덧붙였다.

이어 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민들의 마음을 울렸다"며 "의료진이라고 표현됐지만, 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민들은 잘 알고 있다"고 강조했다.

그러면서 "정부는 간호사분들의 어려움을 조금이라도 덜어드릴 수 있는 일들을 찾아 나서겠다. 간호 인력 확충, 근무환경 개선, 처우 개선 등 정부는 최선을 다해 지원하겠다"며 "코로나19 방역의 최일선에 있는 공공병원의 간호 인력을 증원하는 등 당장 할 수 있는 일부터 신속히 하겠다"고 약속했다.

한편 대한전공의협의회 등은 ▲의과대학 정원 확대 ▲공공의대 설립 ▲비대면 진료 육성 ▲한방 첩약 급여화 시범사업 등 정부의 4가지 의료정책에 반대하며 지난달 21일부터 무기한 파업에 돌입했다.

