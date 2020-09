SRT 추석 열차표 예매, 이달 15~17일 일주일 연기

[아시아경제 이동우 기자] 수서고속철(SRT) 운영사인 SR은 수도권에서 거리두기 2.5단계 방역 조치가 시행된 점 등을 고려해 SRT 추석 열차표 예매 일정을 일주일 연기한다고 2일 밝혔다.

SR은 추석 특별수송 기간인 이달 29일부터 10월 4일까지 열차 내 사회적 거리 두기를 위해 창 측 좌석만 발매하기로 하고 이를 위한 시스템 작업처리 탓에 예매가 연기됐다고 설명했다.

이에 따라 이달 8일로 예정된 노인과 장애인을 위한 사전 예매는 15일로, 9일로 예정된 경부선은 16일로, 10일로 예정된 호남선은 17일로 각각 일주일씩 미뤄진다.

한편 올해 추석 SRT 열차표 예매는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려로 100% 비대면으로 진행된다. 명절 승차권 예매 기간인 15일부터 17일까지는 역을 방문해도 추석 열차표를 구매할 수 없다.

SR은 예매가 100% 비대면으로 진행되는 만큼 장애인과 노인 등 IT 취약계층을 위한 예매일(15일)을 별도 지정해 전체 좌석의 10%를 우선 배정하기로 했다.

