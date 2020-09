[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 11월초 만료되는 대구의료원 원장의 후임자를 오는 18일까지 공개모집한다고 2일 밝혔다.

응모한 자 중에서 임원추천위원회는 의료원 운영에 전문적인 식견과 능력 등에 대한 심사를 거쳐 2배수 이상을 시장에 추천하고, 시장에 의해 지명된 임명예정자는 대구시의회 인사청문회를 거쳐 최종 임명된다.

응모자격은 종합병원급 이상 의료기관에서 원장으로 3년 이상 근무한 사람 등 '지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률' 규정 요건과 공직자 임원 결격 사유에 해당되지 않아야 한다.

임기는 임용일로부터 3년이다. 자세한 내용은 대구의료원 홈페이지 등을 참고하면 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr