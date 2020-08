확진자 5명 동선 겹친 부산 ‘미스테리’ 오피스텔

부산시, 다중시설도 아닌데 “연산동 오피스텔 방문자 보건소 상담받으세요”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 역학조사에서 5명의 코로나19 확진자 동선이 겹친 것으로 드러난 부산의 한 오피스텔이 슈퍼감염원이 될지 의문의 베일에 싸였다.

30일 부산시 보건당국에 따르면 5명의 확진자(부산285번, 288번, 290번, 291번, 292번) 동선을 파악한 결과, 이들 5명이 지난 17일부터 28일까지 부산 연제구 연산동 ‘SK뷰 1단지 오피스텔 102동 209호’를 들렀다는 것이다.

부산시가 장소와 시간을 공개까지 하며 문자메시지로 보건소 상담을 권유한 이 장소는 총 12일 동안 확진자 5명의 동선이 겹친 오피스텔이었다.

보건당국 관계자는 “이 오피스텔의 정체는 아직 밝혀지지 않았다”며 “확진자 5명의 동선이 겹치는 곳이어서 이 장소를 방문한 사람들은 진단 검사를 받으라고 알리기 위해 공개한 것”이라고 설명했다.

60대 여성으로 사상구에 거주하는 부산285번 확진자는 지난 28일 양성 판정됐고 아직 감염 경로가 밝혀지지 않은 ‘깜깜이’ 환자이다.

285번 확진자와 접촉한 288번은 다음 날인 지난 29일 확진 판정을 받았다. 29일 날 같이 확진된 290번과 291번은 당시 감염원을 모르는 ‘기타’로 분류됐다.

292번은 285번 확진자와 접촉한 것으로 파악돼 검사한 결과, 30일 확진 통보를 받았다. 당초 기타로 분류된 ‘깜깜이’ 환자였던 290번과 291번 확진자도 285번이나 292번 확진자와 접촉해 감염된 것으로 바뀌게 됐다.

285번에서 시작된 감염자가 사흘 동안 모두 8명에 이른다. 이들은 60~70대의 남녀로 사상, 수영, 금정, 북구 등에 거주하고 있다. 부부인 경우도 있는 것으로 파악됐다.

285번과 관련된 확진자 8명 중 5명이 이 오피스텔 ‘209호’에 들른 것으로 알려졌다.

5명이 방문한 이 오피스텔을 놓고 다단계 판매 관련 사무실이거나 주식 관련 업무 공간이 아니냐는 추측도 나오고 있다.

보건당국 측은 “관련자들이 명확히 얘기하지 않아 이들이 무슨 관계인지, 오피스텔은 무슨 공간인지를 아직 파악하지 못했다”고 말했다.

보건당국 관계자는 “다중이용시설도 아닌 곳에서 확진자가 5명 나와 이 오피스텔이 또 다른 ‘슈퍼 감염원’이 될지도 모른다”고 우려했다.

