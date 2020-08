최병일 이화여대 교수, 한국고등교육재단 사무총장 취임

[아시아경제 김혜원 기자] 한국고등교육재단(이사장 최태원 SK그룹 회장)은 신임 사무총장에 최병일 이화여자대학교 국제대학원 교수가 취임한다고 30일 밝혔다.

한국고등교육재단은 고(故) 최종현 SK그룹 선대회장이 설립한 비영리 공익재단이다. 국가와 학문 발전에 기여할 학자를 양성하기 위해 1974년부터 해외 유학 장학사업 등을 통해 세계 유명 대학원에서 박사 학위자 780여명을 배출했다.

2000년부터는 국제학술사업을 추진해서 아시아 18개국 학자 1000여명의 방한 연구를 지원하고 아시아 8개국 주요 대학에 18개의 아시아연구센터를 설립했다. 2004년부터는 베이징포럼, 상하이포럼 등 대형 국제학술포럼을 중국 현지에서 개최하고 있다.

재단이 배출한 학자들은 지금까지 전국 1260여개교, 14만명의 중·고교생을 찾아가 비전을 제시하고 학업동기를 북돋우며 지식을 전파하는 활동을 전개했다.

최 신임 사무총장도 재단 장학생 출신이다. 미국 예일대에서 경제학 박사학위를 받고 한국국제경제학회 회장, 한국국제통상학회 회장, 국민경제자문회의 위원을 역임했다. 현재 유엔한국협회 부회장 등을 맡고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr