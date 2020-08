당첨번호 '10·16·18·20·25·31'…2등 보너스 '6'

29일 진행된 제 926회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 '10·16·18·20·25·31'로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '6'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 10명으로 당첨금은 각 20억3249만원이다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 72명으로 각각 4705만원씩 받는다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2923명으로 당첨금은 각 116만원이다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 13만3167명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 208만5580명이다.

