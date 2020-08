대전서 배드민턴 동호회·사우나發 코로나19 확진자 2명 추가(상보)

[아시아경제 민준영 인턴기자] 대전에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 2명 추가됐다.

이들은 기존 확진자와 배드민턴장이나 사우나 등 대중이용시설에서 접촉한 것으로 파악됐다. 대전 지역 코로나19 확진자는 총 221명으로 늘었다.

24일 대전시에 따르면 동구 가양동 거주 70대 남성(대전 220번 확진자)은 인동생활체육관 배드민턴장에서 대전 지역 190~193번 확진자와 접촉해 전날 검사를 받았고 이날 확진됐다.

서울 강남 134번 확진자와 접촉한 대전 지역 190~193번 확진자는 지난 21일 코로나19 확진 판정을 받았다.

전날에도 지역 190∼193번 확진자와 접촉한 중구 거주 20대 여성(대전 212번 확진자)이 양성 판정을 받는 등 해당 배드민턴 모임에 참여한 회원 6명이 코로나19에 감염됐다.

이들이 활동한 인동생활체육관 내 배드민턴 동호회 회원은 총 97명으로, 직원 8명을 포함하면 관계된 인원이 모두 105명에 이른다.

이중 61명은 전날까지 진행된 진단검사에서 음성 판정을 받았다.

하지만 검사 결과에 따라 배드민턴 동호회를 기점으로 한 코로나19 확진자는 늘어날 수 있는 상황이다.

대전 221번 확진자는 유성구 원내동에 사는 50대 여성으로, 유성온천 불가마 사우나에서 대전 199번 확진자와 접촉했다.

대전 217번 확진자도 해당 사우나에서 199번 확진자를 접촉해 확진되는 등 사우나 관련 2차 감염도 잇따르고 있다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr