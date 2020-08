오직 SSG닷컴에서만…'로저 비비에', '르위켄' 입점

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 상품 경쟁력 강화와 차별화를 위해 단독 입점 브랜드를 늘리고 있다.

SSG닷컴은 프랑스 럭셔리 디자이너 브랜드 ‘로저 비비에’를 국내 최초로 온라인 입점한다고 24일 밝혔다.

‘로저 비비에’는 서양복식 역사상 처음으로 ‘스틸레토 힐’을 선보인 구두 명장 ‘무슈로저 비비에’에 의해 탄생한 명품 브랜드로 국내 유명 연예인의 착용 사례가 늘며 입소문을 얻고 있다.

SSG닷컴은 ‘로저 비비에’ 베스트셀러 상품을 포함해 총 26개의 상품을 선보인다. 대표적으로 펌프스 모델인 ‘벨 비비에’와 ‘트럼펫’, 스니커즈 모델 ‘비브 런’을 판매한다. 상품 품질보증과 애프터서비스(A/S)는 오프라인 매장과 동일한 기준으로 제공한다.

현재 ‘로저 비비에’는 국내 주요 백화점 명품관에 입점해 오프라인 매장 위주로 운영하고 있다. SSG닷컴은 내년 초까지 70여종 상품을 추가해 품목 확대를 추진하고 단독 상품도 선보일 예정이다.

향후에도 SSG닷컴은 해외 명품 브랜드와의 적극적인 파트너십을 추진해 단독 브랜드와 상품을 선보이며 ‘패션 종가’ 선도 이미지를 더 굳힌다는 방침이다.

한편, SSG닷컴은 프리미엄 리빙 인테리어 플랫폼 ‘르위켄’도 단독 입점을 통해 24일부터 판매를 시작한다. ‘르위켄’은 국내 및 해외 수입 가구, 조명, 키친 등 ‘리빙’ 상품을 큐레이션해 선보이는 온라인 플랫폼이다. SSG닷컴은 메인 브랜드인 ‘스테이엠’을 포함해 80종을 먼저 선보인다.

특히 모듈가구 브랜드 ‘스테이엠’ 대표 상품인 ‘모듈에디션 시리즈’ 중 ‘웜아이보리’ 색상을 단독으로 선보인다. 모듈가구는 필요한 부품을 선택해 조립하는 맞춤가구 형태로 오는 30일까지 해당 상품을 5% 할인 판매한다.

이 외에도 ‘노몬시계’, ‘임스테이블’, ‘오피니언치아띠’, ‘루체플랜’ 등 다양한 프리미엄 브랜드를 가져와 상품 라인업을 강화했다. 또 연말까지 프리미엄 시공서비스 ‘셀렉테리어’를 추가로 런칭할 예정이다.

한편, SSG닷컴은 올 상반기부터 미국 명품 브랜드 ‘생레브’, 홍콩 SPA 브랜드 ‘식스티에잇’, 홈 인테리어 브랜드 ‘에이스 하드웨어‘, 스페인 주얼리 브랜드 ‘피디파올라’, 글로벌 패션 브랜드 ‘H&M’, 클린뷰티 편집숍 ‘레이블씨’ 등 단독 입점 브랜드를 차례로 선보이며 상품 차별화 전략을 펼치고 있다.

