속보[아시아경제 김가연 기자] 23일 안양시는 코로나19 확진자가 9명 추가로 발생했다고 밝혔다. 시 방역당국은 이들 중 대다수는 기존 확진자와 접촉했다가 감염된 것으로 조사됐다고 전했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr