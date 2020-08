[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션의 석유사업 자회사인 SK에너지는 다음달 1일부터 10월 4일까지 전국 SK주유소ㆍ충전소에서 '3천 포인트 특권' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 영웅을 응원해준 국민들에게 감사하고 코로나로 지친 국민들을 응원하는 의미를 담아 진행한다고 회사측은 설명했다.

기존의 3천 포인트로 받을 수 있는 상품 종류를 다양하게 확대하고, 올해 처음으로 행사 참여자를 대상으로 경품 행사도 진행할 예정이다.

자세한 이벤트 참여 방법은 엔크린닷컴 홈페이지 또는 머핀앱을 통해 확인할 수 있다.

