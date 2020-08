이달 들어 코로나 대응 강도 세졌다…옥스퍼드大 '정책엄격성 지수' 반등

[세종=아시아경제 김현정 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대응하는 한국 정부의 정책 강도가 4월 고점을 찍고 하락하다 이달 들어 반등했다. 지난 15일 광화문 집회 이후 신규 확진자 수가 급증하면서 정책 강도가 높아진 데 따른 것으로, 경기 회복은 속도가 더뎌질 것으로 전망된다.

23일 국제금융센터에 따르면 영국 옥스퍼드대 블라바트닉(Blavatnik) 스쿨이 집계한 한국의 코로나19 정책 엄격성지수는 이달 들어 반등하고 있다. 이 지수는 각국 정부의 코로나19 대응 정책이 어느 정도 엄격한가를 1부터 100까지 숫자로 나타낸다. 봉쇄·이동 제한, 경제적 지원, 보건의료 강화 정책과 관련한 17개의 지표를 종합해 산출한다. 지수가 상승하면 경제 봉쇄 수준이 상향되고, 하락하면 그 반대인 것으로 분석된다.

한국의 코로나19 정책 엄격성지수는 올해 1월 20일 국내 첫 확진자가 나온 뒤 1월 31일 2.78로 상승했고, 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 대구교회 집단감염 여파로 대구·경북을 중심으로 확진자가 늘던 2∼3월에 본격적으로 상승했다. 고점은 지난 4월 6일 82.41이다.

고점만을 보면 주요 20개국(G20)의 비교 가능한 16개국 가운데 한국보다 이 지수가 높은 곳은 인도(100), 프랑스(90.74), 스페인(85.19), 남아프리카공화국(87.96), 이탈리아(93.52) 등 5곳뿐이었다. 이 지수는 확산세가 점차 잦아들어 하루 신규 확진자가 한 자릿수로 감소한 4월하순에 43.52로 떨어진 뒤로는 40∼50대를 오갔다.특히 8월 들어서는 39.35까지 내렸으나 11일을 기점으로 50.46으로 반등했다. 19일 현재 56.02까지 올라왔다.

