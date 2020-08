아동학대 예방에 맞손 잡은 경찰·편의점…'도담도담' 캠페인 전개

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 아동학대 예방 및 신고 활성화를 위해 편의점 업계와 함께 '도담도담' 캠페인을 전개한다고 23일 밝혔다. 도담도담은 '어린아이가 탈 없이 잘 자라는 모양'을 뜻하는 순우리말이다.

이번 캠페인에 따라 국내 주요 편의점 2만여개 점포에는 '아이들을 내려다보지 않고 마주 보겠습니다'는 내용의 아동학대 신고 동참 포스터가 부착된다.

편의점 브랜드마다 아동학대 방지를 위한 다양한 캠페인도 진행된다. 먼저 씨유(CU)는 편의점 근무자를 아동학대 신고 요원으로 지정해 학대 피해 의심 아동이 관찰되면 즉시 신고할 수 있도록 원터치 신고시스템에 아동학대 신고 모듈을 추가했다. 또 신고 후 경찰에게 인계 여부 확인 등 본사 담당자의 해피콜도 약속했다.

지에스(GS)25는 편의점을 방문해 구조요청을 한 학대 피해 아동이 상처를 치료하고 후유증을 회복해 안정적인 학교생활을 할 수 있도록 심리치료 프로그램 비용을 지원한다. 자체 상품(햄버거, 유제품 등)에는 아동학대 예방 홍보문구를 삽입한다.

아울러 세븐일레븐은 구매자가 아동학대의 심각성에 대해 인지하고 신고에 동참할 수 있도록 자체 상품에 아동학대 예방 문구를 삽입해 판매하기로 했다. 이마트24는 점포 내 계산대 화면 상단에 있는 맞춤형 광고(디지털 사이니지)에 경찰청 제작 아동학대 예방 영상을 재생한다.

경찰청 관계자는 "‘한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다’라는 아프리카의 속담처럼 모든 국민이 관심을 가지고 아동학대를 예방할 수 있도록 협력 치안을 강화할 계획"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr