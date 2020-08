목포시, 광복절 집회 참석자 자진검사 ‘촉구’

참석자 30여 명으로 파악, 자진검사 촉구 및 의무위반 시 형사고발 검토



마스크 착용, 다른 지역 방문 자제 등 철저한 방역수칙 준수 당부

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시는 지난 15일 광복절 집회 참석자가 30여 명에 달한 것으로 잠정 파악하고 익명으로 진행되는 자진 검사에 응할 것을 촉구하는 한편, 검사 의무 위반자에 대해서는 엄중 대처 할 방침이다고 21일 밝혔다.

시는 지난 16일 버스 운전기사가 광복절 집회에 다녀왔다는 제보를 받고 참석 의심되는 교회에 참석 여부 등 역학조사를 실시했다.

애초 해당 교회(목사)는 집회 참석을 강하게 부인했으나, 해당일 핸드폰 GPS 확인 결과 교회 관계자 등의 서울 방문 이력이 확인됐다.

시는 관련법 저촉 여부를 확인해 허위진술 및 진단검사 의무 위반에 대해 형사고발을 검토 중이다.

21일 현재 선별진료소를 통한 자진 검사자는 10명에 불과한 상태로 시는 나머지 참석자 파악에 총력을 다하고 조직적 은폐 및 허위 진술에 강력히 대응할 방침이다.

목포시 관계자는 “코로나19의 지역대확산이 우려되는 엄중한 시기라며, 집회 참석자는 익명으로 진행되는 자진검사에 신속히 응하길 바란다”고 촉구하고 “진단검사의무 위반과 허위진술 시 방역비용에 대한 손해배상과 구상권 청구 등 책임을 물을 예정이다”고 밝혔다.

또한, 김종식 목포시장은 마스크 착용과 거리두기, 다른 지역 방문 자제 등 방역수칙을 철저하게 준수해 달라고 거듭 당부했다.

