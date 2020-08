하태경에 원희룡도 "극우 손절"…통합당, 완전한 이별 가능할까

당 지도부, 극우세력 거리두기 노선 뚜렷

배현진에 하태경·원희룡 강도높은 비판도

與 '진정성' 의심…당 전반 인식으로 확산될지 촉각

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당에서 극우세력과 분명하게 거리를 두려는 움직임이 이어지고 있다. 당 지도부가 재차 '선긋기'를 하는 상황에서 하태경 의원, 원희룡 제주도지사까지 광복절 집회에 나선 극단적 우파 보수세력을 강도높게 비판했다.

원 지사는 21일 오전 KBS라디오 '김경래의 최강시사'를 통해 광복절 집회에 간 김문수 전 경기지사, 차명진·민경욱 전 의원 등을 맹비난했다. 그는 "박수소리에 굶주려 계신 분들"이라며 "당을 떠나 조금이라도 언론에 주목받고 (싶은 것 같다)"고 꼬집었다. 원 지사는 "그런 행동들이 오히려 나라가 올바른 방향으로 (가는데), 또 (당이) 국민의 지지를 모으는데 걸림돌이 된다"며 "심리세계를 한번 진단해봐야할 것 같다"고 강하게 비판했다.

원 지사는 집회를 주도한 전광훈 목사와 사랑제일교회를 두고도 "국민에 대한 사랑이 있으면 사랑하는 사람들의 안전과 생명을 지켜주는 것이 사랑이지, 이게 무슨 사랑인가"라고 날을 세웠다. 그는 "얼마나 많은 사람들이 죽기 살기로 코로나19와 싸우는데 뭐하자는 건가, 결국 이 사태가 벌어졌다"고 비판 수위를 높였다.

하태경 의원은 연일 전 목사를 비롯한 극우세력을 비판하고 있다. 하 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "코로나19가 좌와 우를 구분하고 아군과 적군을 구별해서 침투 여부를 결정하느냐"며 "정말 한심한 인식"이라고 목소리를 높였다.

그는 "코로나19는 여야, 좌우 대립의 문제가 아니라 국민 건강의 문제"라며 "전광훈 세력은 방역당국의 경고도 무시하고 대규모 집회를 열어 전국 확산의 촉매제가 됐다. 바이러스 테러를 자행한 것"이라고 꼬집었다. 그러면서 "이제 낡은 이념세력은 청산돼야 한다. 썩은 피 내보내고 새 피를 수혈해야 보수도 더 건강해지고 우리 사회도 더 건강해진다"고 일갈했다.

앞서 배현진 의원도 김문수 전 지사가 코로나19 검사를 권유하는 경찰관과 실랑이를 벌인 것을 비판하며 "참 답답하고 안타깝다"고 공개 비판했다.

4·15 총선 전까지만 해도 통합당은 태극기 세력으로 불리는 극우 보수와의 관계 설정을 놓고 갈팡질팡해왔다. 이들 대부분이 박근혜 전 대통령을 맹목적으로 지지하면서 동시에 통합당의 충성 지지층으로 인식돼왔기 때문이다.

당 내서 선을 긋자는 요구가 있기도 했지만 쉽게 정리되지 않았다. '집토끼'를 잃을 수 있다는 우려, 장외투쟁에서 세를 과시하도록 활용하자는 인식이 더 컸다. 물론 같은 생각을 공유하는 이들도 있었다. 황교안 전 대표 체제의 자유한국당(통합당 전신)이 이들과 가깝게 지내며, 심지어 전국적 유명세를 키워줬다는 인식이 나오는 것도 이런 상황이 복합적으로 작용된 결과다.

총선 참패 이후 중도층을 향해 꾸준히 러브콜을 보내고 있는 현 지도부로서는 과거의 행적에 발목이 잡힌 셈이다. 진중권 전 동양대 교수는 "그들과 놀아난 게 황교안 체제까지의 통합당이었다. 지금 그 대가를 치르는 것"이라며 "통합당 소속 인사들이 적극 집회에 참가하고 현역의원도 얼굴을 디민 이상, 우리랑은 상관 없는 집회라는 말은 먹히지 않는다"고 지적했다.

당 지도부가 연일 '손절' 발언을 내놓은 가운데 더 적극적인 해명과 행동이 나와야 한다는 얘기가 나오는 이유다. 이번 코로나19 상황을 계기로 '잠깐 거리두기'가 아닌 '완전한 이별'이 가능할지 주목된다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr