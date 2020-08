마크롱 대통령 "코로나19 확산해도 전국 봉쇄령 안내릴 것"

[아시아경제 문제원 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 더 확산하더라도 전국 봉쇄령은 하지 않겠다고 말했다.

마크롱 대통령은 20일자(현지시간) 주간지 파리마치와 인터뷰에서 "나라를 다시멈추게 할 수는 없다"며 "전국 봉쇄는 부수적인 피해가 상당하다"고 말했다.

앞서 프랑스는 코로나19가 본격적으로 확산하기 시작한 지난 3월 전국에 필수적 사유를 제외한 이동을 금지하고 상점과 음식점의 영업을 금지하는 봉쇄령을 내려 이를 6월까지 이어간 바 있다.

프랑스는 최근 매일 확진자가 2000~3000명씩 발생하는 등 상황이 다시 악화하고 있다. 전날 일일 신규 확진자는 3776명으로 석 달 만에 가장 많았다.

이에 일각에선 프랑스 정부가 다시 전국에 봉쇄령을 발령할 수 있다는 관측이 일었다.

다만 정부는 경제 전반에 타격이 큰 봉쇄 대신 영업금지나 자택대기령 등의 제한조치를 선별적으로 실시할 것으로 보인다.

마크롱 대통령은 "필요하다면 표적을 정해 다시 봉쇄령을 내릴 수도 있을 것"이라고 설명했다.

프랑스의 코로나19 누적 확진자는 이날 기준 22만5043명이다. 이 중 3만468명이 숨졌다.

