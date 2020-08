아세아·한라시멘트, 제천시에 재난안전 취약계층 지원금

[아시아경제 김종화 기자]한라시멘트와 모회사인 아세아시멘트가 최근 전국을 휩쓸고 지나간 장마에 따른 수해로 가장 큰 고통을 받고 있는 충북 제천 지역 내 복구 지원을 위해 제천시에 총 5000만 원을 기탁했다고 20일 밝혔다.

아세아·한라시멘트는 역대 최장 장마에 따른 수해로 가장 큰 피해를 입은 충북 제천 지역이 현재 수해 복구에 어려움을 겪고 있다는 판단에 따라 긴급 지원을 결정했다.

아세아·한라시멘트 관계자는 "이번 역대급 장마로 어려움을 겪고 있는 충북 제천 지역 복구사업에 조그마한 보탬이라도 되기를 바란다"면서 "한 순간에 생활의 터전을 잃어버린 수재민들에게 작게나마 힘이 되었으면 좋겠다"고 심심한 위로의 말을 전했다.

