국정원 "北, 김여정 위임통치…김정은 통치스트레스 경감 차원"

[아시아경제 임춘한 기자, 전진영 기자] 국가정보원은 20일 김여정 북한 노동당 제1부부장이 위임통치를 하고 있다고 밝혔다.

국회 정보위원회 야당 간사인 하태경 미래통합당 의원은 이날 오후 국회에서 열린 정보위 전체회의 중간 브리핑에서 "(국정원에서) 위임통치라는 말이 나왔다"며 "김 제1부부장이 국정 전반에 있어 위임통치를 하고 있다"고 전했다. 그러면서 “(김 제1부부장의) 후계 통치는 아니다”라며 “후계자를 결정하지는 않았다"고 말했다.

하 의원은 "김정은 국무위원장이 여전히 절대 권력을 행사하고 있지만 과거에 비해 조금씩 권한을 이양한 것"이라며 "예를 들어 김 제1부부장이 대남·대미 전략 보고를 받고 다시 김 위원장에게 올라가는 것"이라고 설명했다.

하 의원은 "위임통치는 김 제1부부장 1인만 하는 것이 아니다. 박봉주 당 부위원장, 김덕훈 내각총리는 경제 분야를 위임 받았고, 군사 분야는 최부일 부장, 전략무기 개발은 당 중앙위군사위부위원장인 이병철 등"이라고 밝혔다.

하 의원은 위임통치 이유에 대해 "첫 번째는 (김 위원장의) 통치 스트레스 경감이다. 김 위원장이 9년 동안 통치를 하면서 스트레스가 많이 높아진 것 같다"며 "두 번째는 정책 실패 시 김 위원장의 리스크가 너무 크다는 차원에서 책임 회피"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr