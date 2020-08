코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려

[아시아경제 금보령 기자] 20일 코스피지수는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산이라는 악재와 기관과 외국인의 강력한 순매도세에 밀려 2270선으로 떨어졌다.

이날 오후 코스피지수는 전거래일 대비 3.66%(86.32포인트) 하락한 2274.22로 장을 마감했다.

코스피는 전장보다 0.87%(20.63포인트) 내린 2339.91로 장을 연 뒤 기관의 순매도세 때문에 낙폭을 키웠다.

코스피시장에서 기관과 외국인은 각각 8210억원, 2837억원을 순매도했다. 개인이 1조779억원을 순매수했지만 역부족이었다.

업종을 나눴을 때 전기·전자(4.19%), 운수창고(4.76%), 보헙(5.29%), 증권(4.32%) 등이 떨어졌으나, 의약품(0.14%)은 올랐다.

시가총액 상위 10위 가운데 셀트리온(0.33%)이 유일하게 상승했다. 이 외에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 2,400 등락률 -4.15% 거래량 30,221,681 전일가 57,800 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져정부에서 제대로 지원한다! ‘무료 공공 와이파이’ 전국 확대!코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률 close (4.15%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 3,200 등락률 -4.27% 거래량 7,201,740 전일가 75,000 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률[특징주]삼성바이오로직스, SK하이닉스 제치고 시총 2위 close (4.27%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 9,500 등락률 -3.02% 거래량 1,182,556 전일가 315,000 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close (3.02%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 12,000 등락률 -3.19% 거래량 1,671,024 전일가 376,500 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"카카오, 외국인 21만 8313주 순매도… 주가 -0.4%코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선 close (3.19%) 등은 하락했다.

코스닥은 전거래일보다 3.37%(27.60포인트) 내린 791.14를 보였다.

코스닥은 이날 전장보다 0.26%(2.11포인트) 하락한 816.63으로 장을 연 뒤 잠시 상승반전하는 듯 했으나 외국인과 기관의 강한 순매도세에 다시 떨어졌다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 1888억원, 1750억원을 순매도했다. 반면 개인은 3783억원을 순매수했다.

업종별로 인터넷(4.08%), 통신장비(5.03%), 반도체(6.13%) 등은 하락한 반면 섬유의류(0.28%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 중 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 111,100 전일대비 1,400 등락률 +1.28% 거래량 796,915 전일가 109,700 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률 close (1.28%)과 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 127,500 전일대비 700 등락률 +0.55% 거래량 1,080,164 전일가 126,800 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 말씀드렸죠? 전파력이 6배 라고! GH형 大 유행!코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close (0.55%)이 올랐다. 이와 달리 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 2,601,107 전일가 99,900 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락셀트리온그룹, 英바이오기업과 경구용 인플릭시맙 개발 착수 close (0.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 238,000 전일대비 3,000 등락률 -1.24% 거래량 4,944,759 전일가 241,000 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률 close (1.24%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 165,900 전일대비 4,100 등락률 -2.41% 거래량 436,429 전일가 170,000 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close (2.41%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 3,100 등락률 -3.42% 거래량 980,684 전일가 90,600 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close (3.42%) 등은 내렸다.

이예신 신한금융투자 연구원은 "유동성과 정책 효과로 코로나19 첫 타격 당시 수준으로 지표가 악화되지는 않고 있으나 되돌림이 나타나고 있다는 점은 경계할 필요가 있다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr