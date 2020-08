[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 제38회 서울시 건축상 대상에 클리오 사옥(설계 임재용, 건축사사무소 오씨에이)을 선정했다고 20일 밝혔다.

성동구 성수동에 있는 클리오 사옥은 4개 층 단위로 묶인 형태다. 이를 통해 남산과 서울숲·한강을 조망할 수 있는 성수동의 복합적 도시맥락을 함축하고 있다는 평가를 받았다.

최우수상은 ▲ 송파 책박물관 ▲ 이대서울병원 이화여자대학교 의과대학 ▲ 중림창고 ▲ 통의동 브릭웰 ▲ 공항고등학교가 수상했다.

전문가 심사와 별도로 시민 1천198명이 선정한 시민공감특별상은 ▲ 국립항공박물관 ▲ 통의동 브릭웰 ▲ 노들섬에 돌아갔다.

수상작 설계자는 서울특별시장 표창을, 건축주는 건축물에 부착하는 기념동판을 받는다. 시상식은 오는 10월16일 '2020 서울건축문화제' 개막행사에서 열린다.

