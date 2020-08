조명래 "기록적 폭우는 천재지만…인재 측면도 있어“

"댐 운영·관리 적정성 문제 제기 들여다볼 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 조명래 환경부 장관은 20일 최근 집중호우에 따른 홍수피해와 관련해 "인재(人災) 측면이 있다"고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 환경노동위원회 전체회의에서 안호영 더불어민주당 의원이 '이번 홍수 피해가 인재인가 천재(天災)인가'라고 묻자 "기록적 폭우라는 측면에서는 천재이지만, 댐 운영·관리의 적정성에 대한 문제도 제기되고 있다"며 이같이 말했다.

안 의원이 '관리상 부실이라는 인재 측면이 있다는 말인가'라고 질의하자 조 장관은 "그렇다. 댐 관리 조사위원회를 통해 들여다보겠다"고 답했다.

조 장관은 이날 현안 보고에 앞서 "물관리 주무 부처 장관으로서 현 상황을 아주 엄중하다고 판단한다"며 "이번 기록적 폭우로 홍수 피해를 본 국민께 송구하고 안타까운 마음을 표한다"고 밝혔다.

김종석 기상청장도 "여름철 장마 전망과 일부 지역 국지성 호우에 대한 예측이 국민의 기대에 미치지 못해 매우 송구하다"고 말했다.

