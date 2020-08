"제로백 4.9초"…폭스바겐, V8엔진 품은 '투아렉 4.0 TDI' 국내 출시

폭스바겐 SUV 중 가장 강력한 최대토크 91.8㎏·m

최대 130m 거리의 동물 체온 감지 '나이트비전' 탑재

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아가 V8엔진을 장착한 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘신형 투아렉 4.0 V8 TDI’를 20일 공식 출시하고 본격 판매에 돌입했다.

폭스바겐 신형 투아렉 4.0 V8 TDI는 폭발적인 힘을 갖춘 4.0ℓ V8 엔진을 장착해 강력한 드라이빙 퍼포먼스를 발휘한다. 한국 시장에서 판매 중인 폭스바겐 SUV 모델 중 가장 강력한 91.8㎏·m 의 최대 토크와 421마력을 내는 V8 TDI 엔진이 상시 사륜구동 시스템, 8단 자동 변속기와 조합돼 도심 속 저속 주행, 고속도로 상 고속주행, 험난한 오프로드 등 어떤 상황에서도 우수한 성능을 제공한다. 정지 상태에서 시속 100㎞에 이르는 데 걸리는 시간은 4.9초에 불과하다.

주행 안정성을 확보하기 위해 액티브 롤 스태빌라이제이션, 올 휠 스티어링 시스템 등이 탑재됐다. 안락한 승차감을 돕는 최신 에어 서스펜션도 탑재됐다.

적외선 카메라를 이용해 최대 130m까지 사람 및 동물 등의 체온을 감지해 전방의 위험을 파악할 수 있는 ‘나이트 비전’ 기능이 R-Line 모델을 통해 폭스바겐 모델 최초로 탑재된 점도 눈에 띈다. 디지털 콕핏 혹은 헤드업 디스플레이를 통해 운전자에게 시청각적인 경고를 하는 동시에 브레이크 보조 시스템은 즉시 최대 제동력을 낼 수 있도록 미리 준비를 시작한다.

전 모델에 'IQ. 라이트 - LED 매트릭스 헤드라이트'가 기본 탑재된다. 폭스바겐이 현존 헤드라이트 시스템 중 가장 발전된 시스템 중 하나로 자평하는 이 시스템은 인텔리전트 라이트 모드와 다이내믹 라이트 어시스트가 결합돼 도로 위 다른 운전자들에게 영향을 주지 않으면서도 더 넓은 범위를 더 밝게 비출 수 있다. 이를 통해 야간 운전 시 안전성을 높이고 운전자의 피로도 줄여준다. 아울러 투아렉 V8의 전면부를 더욱 강인하고 세련되게 만드는 디자인적 효과도 동시에 제공한다.

신형 투아렉 4.0 V8 TDI 에는 주행 모드에 따른 높이 조절이 가능한 차세대 에어 서스펜션, 차세대 안티 롤 바(액티브 롤 스태빌라이제이션), 전륜과 후륜이 모두 조향되는 올 휠 스티어링(사륜조향 시스템)이 기본 탑재된다.

이밖에 12.3인치 디지털 콕핏 역시 기본 탑재되며, 15인치 디스커버 프리미엄 TFT 터치스크린과 경계 없이 연결돼 운전자가 차량의 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 돕는다. 덴마크 다인오디오의 최대 출력 730W 12+1 스피커 그리고 7.1돌비 사운드 다인오디오 컨시퀀스 시스템도 적용됐다.

첨단 운전자 보조 시스템 (ADAS) 역시 전 라인업에 기본으로 갖췄다.

신형 투아렉 4.0 V8 TDI 프레스티지와 투아렉 4.0 V8 TDI R-Line의 가격은 각각 1억2161만4000원, 1억2556만원이다.

