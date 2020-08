캠코, 집중호우 피해복구 성금 1억원 전달

집중호우 복구 및 이재민 생활안정 지원을 위해 임직원 성금 등 전달

[아시아경제 박선미 기자]캠코(한국자산관리공사)는 장기간 집중호우로 특별재난지역으로 지정된 경기 안성시, 강원 철원군, 충북 충주시ㆍ제천시ㆍ음성군, 충남 천안시ㆍ아산시 등 7개 지역과 부산 지역 피해복구를 위해 임직원이 모금한 성금 등 1억원을 전달했다고 20일 밝혔다.

문성유 캠코 사장은 “유례없이 긴 장마와 집중호우로 인해 삶의 터전을 잃은 이재민에게 조금이나마 도움이 되고자 임직원들이 마음을 모았다”며 “캠코는 국가경제의 든든한 안전판 역할과 더불어, 어려운 이웃들의 희망을 지키고 재기를 돕는 일도 소홀히 하지 않겠다”고 말했다.

캠코는 기업자산 매각 지원 프로그램을 운영하고 개인 연체채권 매입, 국?공유재산 임대료 감면 등 코로나 극복 지원에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다. 집중호우로 피해를 입은 지역에 거주하는 채무자에게 6개월간 원금상환을 유예하는 신용회복지원 프로그램도 병행하고 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr