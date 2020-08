교보악사자산운용, 그린디지털 펀드 출시

2015년 출시된 'Neo가치주'펀드 리모델링

[아시아경제 이민지 기자] 교보악사자산운용은 한국형 뉴딜 기업과 기술혁신 기업 등 장기 성장성에 투자하는 ‘교보악사그린디지털증권자투자신탁(이하 ‘교보악사그린디지털펀드’)를 출시한다고 21일 밝혔다.

이 펀드는 정부가 발표한 한국형 뉴딜정책과 관련된 국내 기업과 혁신기술을 가진 기업, 장기적인 구조적 성장이 예상되는 기업을 대상으로 투자하는 주식형 펀드다.

지난 7월 정부가 발표한 한국형 뉴딜 사업은 2025년까지 114조의 국비가 투입되는 프로젝트이다. 추격형 경제에서 선도형 경제로, 탄소 의존 경제에서 저탄소 경제로 도약하는 정책으로 디지털 뉴딜과 그린뉴딜을 주요 정책 사항으로 추진된다.

교보악사그린디지털펀드는 디지털 뉴딜정책과 관련된 5G, 인공지능(AI), 비대면 산업 등의 기업과 그린뉴딜정책과 관련된 풍력, 이차전지, 수소 연료전지, 태양광 등의 기업에 주로 투자한다. 또 소재의 국산화, 신소재 개발과 신제품 개발에 특화된 기술혁신형 기업과 온라인 플랫폼, 온라인결제, 인구 고령화에 따른 바이오기업과 같이 최근의 트렌드에 부합하는 기업도 담는다.

아울러 가치주로 분류된 전통산업을 영위하는 기업 중에서 인수합병과 업황 변화에 따라 성장주로 편입될 수 있는 기업을 조기 발굴해 투자할 계획이다.

이상진 교보악사자산운용 채널 영업본부장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생과 기후(환경) 변화 등으로 급변하고 있어 새로운 환경 속에서 기존의 투자 방식으로 투자 수익을 창출하기에는 많은 어려움이 있다”며 “시대 변화에 부합하게끔 펀드 명칭과 운용 전략을 교보악사그린디지털펀드로 변경하고 전략에 맞는 기업에 투자하겠다”고 말했다.

