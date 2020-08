스마일게이트RPG-아마존게임즈, 북미·유럽 독점 퍼블리싱 계약

스마일게이트RPG 핵심 타이틀 내년 북미·유럽 출시

[아시아경제 이진규 기자] 게임 개발사 스마일게이트 RPG가 글로벌 기업 아마존과 손잡고 북미·유럽 시장 진출에 나섰다.

스마일게이트 RPG는 아마존게임즈와 북미·유럽 독점 퍼블리싱 계약을 체결하고 자사의 핵심 타이틀 중 하나를 내년 북미·유럽에서 정식 출시할 예정이라고 20일 밝혔다.

이번 계약은 아마존게임즈 최초의 초대형 외부 퍼블리싱 계약이다. 양사는 북미·유럽에서 성공적 론칭을 위해 모든 역량을 집중하여 긴밀히 협력할 것을 약속했다.

아마존게임즈는 아마존의 게임 부문 계열사로, 게임 산업에서 오랜 경험을 가진 경영진과 개발자들로 구성돼있다. 이번 퍼블리싱 계약 외에도 다양한 자체 개발 작품을 통해 글로벌 게임 이용자 공략을 준비하고 있다.

크리스토프 하트만 아마존게임즈 부사장은 "최고의 퀄리티는 우리가 추구하는 가장 이상적인 가치"라며 "스마일게이트 RPG는 여기에 가장 잘 부합하는 게임을 개발하고 이를 통해 이용자들에게 지속적으로 몰입감과 즐거움을 선사해오고 있다"고 전했다.

지원길 스마일게이트 RPG 대표는 "양사가 가진 전문성의 높은 시너지를 통해 우리의 AAA급 타이틀 가운데 하나를 서구권 이용자들에게 소개하려고 한다"고 말했다.

