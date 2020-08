[클릭 e종목] "호재 넘치는 SK텔레콤…연내 33만원 넘는다"

하나금융투자 보고서

“3분기 통신 부문 이익 턴어라운드,

높은 주주이익환원규모는 주가에 긍정적“

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 20일 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 2,000 등락률 +0.87% 거래량 436,293 전일가 229,000 2020.08.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 33만원을 제시했다. 3분기 통신 부문의 이익 턴어라운드를 비롯해 주가에 긍정적인 재료들이 넘친다는 판단에서다.

MSCI 비중 상향 조정과 자사주 매입은 주가 흐름에 긍정적이다. 8월 SK텔레콤의 MSCI 비중은 0.064%에서 0.124%로 2배 상향조정됐다.

김홍식 하나금융투자 연구원은 “이달 말 대략 4~5000억원 수준의 패시브 자금 유입과 4000억원에 달하는 자사주 매입 추진이 예상된다”며 “실질 유동 줏기 비중이 30%에 미치지 못하는 상황에서 전체 주식 중 4~5%에 달하는 매수세가 유입될 경우 주가는 상승곡선을 탈 것”이라고 말했다.

주주이익환원 규모는 내년에 더 커질 전망이다. 올해는 자사주 매입과 내년엔 배당금 증가가 기대된다. 이미 SK하이닉스는 1000원과 현금흐름의 5%를 합산해 배당금으로 지불하기로 배당정책을 정했다. 이 경우 내년엔 중간 배당이 2000원으로 증가할 수 있다. 통신 부문 이익이 더 커지면 기말 배당은 이보다 더 커질 것으로 보인다.

김홍식 연구원은 "내년도 SK텔레콤의 주당 배당금(DPS)는 최소 1만1000원, 최대 1만2000원이 될 것"이라며 "중간배당 증가 시 자회사 가치가 재부각되는 계기가 될 수 있어 주가에 긍정적"이라고 전망했다.

내년 원스토어와 ADT캡스, 2022년엔 11번가와 SK브로드밴드에 대한 IPO도 진행될 예정이다. 올해 하반기부터 원스토어와 ADT캡스에 대한 작업이 이뤄질 것이며 예상 시가총액은 각각 1조원, 2조원이다. 11번가와 SK브로드밴드는 실적 성과를 좀 더 쌓은 후 IPO 진입에 나설 것으로 보인다.

김홍식 연구원은 "자회사 실적 개선이 나타나고 있는 데다가 IPO를 통해 자회사 시장 가치가 곧 드러날 경우 저평가 논란은 다시 확산될 것"이라며 "자사주 매입과 맞물리면서 SK텔레콤의 지배구조 개편 이슈가 부상할 경우 주가 상승은 탄력적일 것"이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr