한국경제교육학회, 온라인 하계학술대회 20일 개최

[아시아경제 문채석 기자]한국경제교육학회는 '경제교육과정, 어떻게 바꿀 것인가'라는 주제로 온라인 하계학술대회를 20일 개최한다고 19일 밝혔다.

올해 창립 27주년을 맞은 한국경제교육학회는 전체 발표, 학술 발표, 토론 등으로 이뤄질 예정이다.

행사는 순천대 70주년기념관에서 진행될 예정이었지만, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산돼 온라인으로 진행하게 됐다.

오전 전체 발표에선 김경모 경상대 교수(부회장)의 사회로 경제생활, 경제와 시민 생활, 경제학 기초, 금융경제 등 분야별로 교육과정안에 대해 토론할 예정이다.

오후 학술 발표는 제1분과와 제2분과로 나눠 경제 교육에 대한 연구 결과들을 발표한다.

1분과에선 이윤우 한국개발연구원(KDI) 연구원이 '선생님들은 경제 교과서 안에 있는 금융상품에 대해 얼마나 아실까요?'란 주제로 발표를 한다.

이어 김상규 대구교대 교수가 '노자 사상의 경제교육적 시사점'을, 한동익·이윤우(KDI) 연구원이 '전시시설 및 보유 콘텐츠를 활용한 경제교육 방안'을 주제로 발표한다.

제2분과에선 박하나 한국청소년정책연구원 연구원이 '온라인 프로그램을 활용하는 블렌디드 PBL 경제수업'이란 주제를 발제한다.

이어 김봉률 동국대 교수가 '자유교양교육으로서의 화폐금융교육'을, 조성일·차혜경 교수가 '전대면강의와 온라인 강의의 학습 성과 비교'를 발표한다.

집담회에선 '우리나라 평생 경제교육 현황과 발전 방향'에 대한 토론이 진행된다.

온라인 학술대회는 한국경제교육학회 홈페이지를 통해 실시간으로 시청할 수 있다.

