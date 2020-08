김종인, 靑 회동 의제로 '코로나19 극복 방안' 제시

"5·18 민주화운동 더 이상 재론의 여지가 없다"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 최근 청와대가 제안한 문재인 대통령과 회동 의제로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복방안을 제시했다.

김 위원장은 19일 광주 김대중 컨벤션센터에서 열린 기자회견에서 청와대 회동 의제와 관련해 "당면한 현안은 코로나바이러스를 어떻게 슬기롭게 잘 극복하느냐 하는 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 "코로나 바이러스가 함께 가져오고 있는 경제적, 사회적 어려움도 난제"라며 "이 모두가 정부 재정과 연결이 돼 있기 때문에 이것을 끌어가기 위해서는 현장의 민심을 찾아야 한다"고 말했다.

김 위원장은 "야당 대표와 대통령이 만나는 것은 국민이 가장 관심 있고 아픈 것을 해결해 줄 수 있는 명분이 있을 때 의미가 있다"면서 "형식적으로 모양만 갖추는 만남은 별로 도움이 되지 않는다고 생각한다"고 강조했다.

김 위원장은 "정부 차원에서 현안을 해결하기 위해서 꼭 야당의 협조가 필요한 게 무엇인지, 야당이 그것을 제대로 수용하지 않기 때문에 만나서 협의하면 결론이 나올 수 있을 것 같다는 것이 성숙했을 때 만남의 의미가 있을 것"이라며 "그런 게 모두 갖춰졌을 때 대통령과 야당 대표의 만남이 이뤄지는 게 바람직하다"고 밝혔다.

김 위원장은 5·18 민주화운동에 대한 왜곡·폄훼 시도에 대한 질문에는 "5·18 민주화운동은 역사적으로 부인할 수 없는 사실"이라며 "이 문제에 대해서는 통합당도 더 이상 재론의 여지가 없다"고 말했다.

김 위원장은 최근 추진하는 '5.18 민주화운동 연금지급법'에 대해서는 당내 이견이 제기되더라도 토론과 설득을 통해 해결할 수 있다고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr