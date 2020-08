아기물티슈 베베숲, 19일 상반기 결산 ‘반한 날’ 프로모션 진행

영유아 토탈 브랜드 베베숲이 19일 오전 10시부터 홈페이지 단독 프로모션이자 정기 브랜드 데이 행사인 ‘반한 날’을 진행한다.

상반기 결산 기념 8월의 ‘반한 날’은 미니 경품 이벤트를 비롯해 상반기 동안 베베숲 고객들로부터 많은 사랑을 받아온 인기 제품들을 특별한 가격으로 선보일 예정이다.

먼저 오전 11시부터 오후 2시까지는 총 3번의 타임 딜을 통해 베베숲 최상위 라인 ‘시그니처 그린ㆍ블루ㆍ레드’ 물티슈 3종을, 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되는 보너스 타임 딜을 통해서는 최근 새롭게 출시한 50gsm 화이트 물티슈를 만나볼 수 있다.

타임 딜은 시간대 별 선착순 할인 쿠폰을 다운로드 받으면 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있으며, 한정수량 쿠폰으로 한 ID당 최대 구매 개수는 품목당 1개로 제한된다.

또한 타임 딜 또는 보너스 타임 딜 행사를 통해 제품을 구매한 고객들 중 11명을 추첨해 순성 휴대용 카시트(1명), 딘앤델루카 보냉백(2명), 베베쿡 유산균 1박스(3명), 베베숲 버그프리 2개(5명)를 추가로 증정할 예정이다.

이 밖에도 오후 2시부터는 베베숲에서 최근 출시한 신제품 ‘아이캔 핸드워시 레몬향’ 용기(1개)와 리필(2개) 패키지를 체험해볼 수 있는 ‘샘플키트 0월 딜’도 1,000개 한정 수량으로 운영된다.

베베숲 샘플키트는 고객이 배송비만 부담하면 베베숲 인기 제품들을 무상으로 체험해 볼 수 있는 이벤트로 ‘베베숲 반한날’을 통해서만 만나볼 수 있다. 샘플키트는 한 ID당 1회만 신청 가능하다.

베베숲 관계자는 “이 달의 ‘반한 날’은 지난 상반기 동안 고객님들로부터 큰 사랑을 받은 인기 제품 위주로 구성해 보다 알찬 혜택을 드릴 수 있도록 노력했다”면서 “앞으로도 반한 날을 통해서만 만나볼 수 있는 혜택들로 찾아 뵐 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편, 지난해 11월 첫 선을 보인 ‘반한 날’은 베베숲이 고객들의 사랑에 보답하기 위해 매월 세번째 수요일마다 정기적으로 진행해오고 있는 브랜드 데이 이벤트다.

매번 다양한 제품과 파격적인 혜택을 선보이며 고객들의 기대를 한 몸에 받고 있는 베베숲 ‘반한 날’은 행사를 진행할 때마다 네이버 급상승 검색어에 오르며 품절을 기록하는 등 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

1995년부터 아기피부연구소를 통해 건강한 아기피부를 위한 연구를 지속해오고 있는 베베숲은 최근 칸타월드패널을 통해 2016년~2019년 4년 연속 대한민국에서 가장 많이 판매된 아기물티슈로 공식 인증 받는 등 안전한 제품을 찾는 대한민국 부모님들로부터 두터운 신뢰를 얻고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr