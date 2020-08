코로나 재확산에 마스크 판매 급증…티몬, 19일 특가 판매

마스크 판매 전주 대비 4배 이상, 손소독제 2배 가까이 늘어나

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려가 커지면서 마스크와 손세정제 등 관련 용품 판매가 급증하고 있다. 18일 오전 티몬의 타임 매장 '10분어택'에서만 35만장의 마스크가 팔리는 등 많은 이들이 코로나19의 재확산에 대비하고 있다. 티몬은 이런 수요에 발맞춰 19일 10분어택에서도 국내산 3중필터 일회용 마스크를 1매당 79원꼴에 판매한다고 밝혔다.

티몬에 따르면 지난 광복절 연휴 마스크 매출은 전주 대비 364% 늘어났고, 18일 오전 10분당 매출이 1억9000만원에 달했다. 같은 기간 손소독제 매출도 96% 늘었다. 티몬은 이날 10분어택에 1장당 538원의 특가로 KF94, KF80 인증 마스크를 판매했다. 주말 대기하던 마스크 수요가 몰리며 10분 동안 6900여건의 주문이 발생, 1분만에 KF94 마스크가 매진됐다. 추가 판매한 KF94 마스크와 KF80 마스크의 10분간 판매량은 35만장이었다.

10분어택은 매일 오전 10시 10분간 진행되는 티몬의 대표 타임매장이다. 이진원 티몬 대표는 "코로나19로 어려운 시기 국민들이 필요한 물품들을 제때에 특가로 구매할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 했다.

