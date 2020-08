성남시, 실내 공공시설 198곳 '운영 중단'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 19일 0시부터 30일 자정까지 실내 공공시설 198곳에 대해 긴급히 운영을 중단하기로 했다. 또 고위험시설 12종 1538곳에 대해서도 집합금지 조치를 내렸다.

이는 정부가 최근 수도권을 중심으로 코로나19 지역 감염이 확산되면서 '사회적 거리두기 2단계 방역 강화 조치'를 취한 데 따른 것이다.

이에 따라 공공ㆍ작은도서관 140곳(대출,반납은 가능), 생태 학습원 2곳, 판교박물관, 책테마파크, 아트센터, 이동노동자쉼터, 공공예술창작소 2곳, 경로당 15곳, 아이사랑놀이터 14곳 등 실내 공공시설 198곳은 운영이 중단된다.

유흥주점 314곳, 노래연습장 571곳, PC방 334곳, 뷔페 33곳, 대형학원 32곳, 콜라텍 4곳, 실내 집단운동 53곳, 헌팅포차 1곳 등 고위험시설 12종 총 1538곳 역시 운영이 금지된다.

아울러 교회는 비대면 예배만 허용된다. 실내 50인 이상, 실외 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 사적, 공적 집합 모임과 행사 또한 금지된다.

다만 실외 공공시설은 마스크 착용, 출입자 명부 작성, 이용자 간 거리두기 등 방역수칙 준수 하에 제한적으로 운영된다. 복지 관련시설과 청소년 보호시설 내 긴급돌봄 프로그램은 그대로 실시한다.

은수미 성남시 재난안전대책본부장(성남시장)은 "시의 모든 역량을 집중해 최대한 신속히 차단하는 것을 최우선으로 여겨 촘촘한 방역을 해 나가겠다"며 "시민들도 반드시 마스크를 착용하고, 개인 위생 수칙 준수에 힘써 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr