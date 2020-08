전기안전공사, 한국해상풍력과 한국형 그린뉴딜 맞손

[아시아경제 문채석 기자]한국전기안전공사는 18일 전북 고창군 한국해상풍력 실증센터에서 한국해상풍력과 해상풍력 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

공사는 해상풍력발전 전문기업인 한해풍과 함께 한국형 그린뉴딜 해상풍력 육성정책을 지원하고, 해상풍력 안전관리체계를 강화하기 위해 MOU를 맺었다고 설명했다.

체결식엔 조성완 공사 사장과 여영섭 한해풍 대표이사 등 두 기관 관계자가 참석했다.

협약을 통해 두 기관은 ▲해상풍력 사용 전 검사 표준화를 위한 기술협력 ▲해상풍력 기술지원센터 운영협력 ▲용접·기계·전기·토목 등 분야별 기술교류회를 추진하기로 했다.

조 사장은 "두 기관 모두 해상풍력의 혁신성장 생태계 조성에 관심이 있다 보니 협약까지 하게 됐다"며 "해상풍력 기술지원센터 운영지원 등을 통해 해상풍력 산업이 한국형 그린뉴딜의 성장을 이끌 수 있도록 협력해 나가겠다"고 말했다.

