넷마블, 코로나 재확산 우려에 재택근무제 전환

'주 3일 출근·주 2일 재택근무' 체제

근무' 체제로 전환한다고 18일 밝혔다.

이번 재택근무제 전환에 따라 직원들은 각자의 상황에 맞춰 자율적으로 출근 가능한 3일을 선택해 회사에서 근무할 수 있다. 임신부를 비롯해 37.5도 이상의 발열자·인후통 등 유증상자에 대해선 계속 재택근무를 유지한다.

넷마블 측은 "코로나19 확산 방지 및 임직원 건강 보호를 위해 필수인력을 제외하고 전체 임직원을 대상으로 28일까지 재택근무를 재시행하기로 했다"며 "향후 대응 또한 코로나19 TFT를 통해 결정할 예정"이라고 전했다.

넷마블은 임직원들의 안전한 근무환경 조성을 위해 ▲코어타임 해제 및 자율 출퇴근시간 운영 ▲점심시간 확대 운영 ▲사내 다중시설 이용제한 등 강력한 예방 체계를 시행 중이다.

앞서 넷마블은 코로나19 사태가 시작됐던 2월27일 재택근무제를 도입한 이후 4월20일부터는 주 3일 출근제를 시행해오다가 5월11일부터 정상출근 체제로 복귀했다.

