김태년 "정기국회, 수해 대책·예산 우선순위로…현실적인 보상 받도록"

[아시아경제 원다라 기자, 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 9월 정기국회에서 수해복구 관련 예산편성을 우선순위로 처리하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 13일 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "이번 정기국회에서 수해복구 예방대책을 마련하고 관련예산 예산편성을 하는 것을 우선순위로 놓고 있다"면서 "관련 중앙부처, 지방부처와 함께 충분히 최대한 협의해 현실에 부합하는 예산편성이 될수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "어제 고위당정협의회를 열어 재난지원금 현실화 등 긴급구호와 침수피해응급복구를 신속하게 추진하기로 했다"면서 "기예산과 예비비를 총 동원하고 신속하게전방위적으로 대응하겠다"고 강조했다. 또 "수해를 당하신 분들께서 최대한 현실적인 보상을 받아 일상의 삶을 되찾을수 있도록 힘쓰고 있다"고 말했다.

김 원내대표는 "민주당과 정부는 올해보다 더 심한 기상재해가 얼마든지 닥칠수 있다는 가정하에 재해예방과 재난대응 매뉴얼을 다시 작성하겠다"면서 "저지대 상습침수지역의 하수관 개선부터 상수도 종합 치수 대책을 꼼꼼하게 점검하고 관련 법령도 조치하겠다"고 말했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 관련해선 "1일 신규 확진자 수가 50명대를 기록했다"면서 "코로나 대응수위도 한층 강화해야 한다"고 강조했다. 이어 "수해이전 이재민 집단시설의 방역을 철저히 하고, 확산방지 안전망을 촘촘하게구축하겠다"며 "정식 승격된 질병관리청에서 국가감염병 관리의 중추적 역할을 주도적으로 수행해줄것을 기대한다"고 말했다.

윤관석 정책위 수석부의장은 미래통합당을 향해 "국가적 재난을 악용해서 이번 폭우 사태 원인을 특정, 확인되지도 않은 사실을 가지고 정쟁을 시도하는 것들을 중단할 것을 강력히 요청한다"면서 "이럴때일수록 국회도 초당적 협력에 나서야 한다"고 촉구했다.

