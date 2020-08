오렌지라이프, 챔피언스트로피 참가선수들과 국제백신연구소 후원

[아시아경제 오현길 기자] 오렌지라이프는 9일 경주 블루원 디아너스CC에서 '오렌지라이프 챔피언스트로피 박인비 인비테이셔널' 참가 선수들과 함께 국제백신연구소(IVI) 후원금 전달식을 가졌다고 10일 밝혔다.

정문국 오렌지라이프 대표와 이병건 국제백신연구소(IVI) 한국후원회 이사장, 박인비 선수를 비롯한 26명의 대한민국 대표 프로선수들이 참여했다.

대회참가 선수들은 개인상금 5%에 해당하는 6000만원을 기부금으로, 대회 타이틀 스폰서이자 공동주최사인 오렌지라이프가 매칭 그랜트로 6000만원을 더해 총 1억2000만원을 기부했다.

국제백신연구소는 개발도상국 어린이의 전염병 예방백신 개발을 위한 세계 유일의 국제기구로, 이번 후원금을 효과적 백신 개발을 위한 코로나19 변이 바이러스 모니터링 시스템 확립 사업에 사용될 예정이다.

정 대표는 "코로나19, 홍수 등으로 여느 때보다 힘든 여름이지만 모두의 희망으로 이 어려운 시기를 함께 이겨냈으면 한다”며 “국내 최고금융그룹인 신한금융그룹의 자회사인 오렌지라이프는 그 위상에 맞는 사회적 책임을 다할 것이다”고 말했다.

